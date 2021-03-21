سعيد بن طحنون يهنئ «أم الإمارات»

العين (وام)

وجه معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل الأمهات في العالم، بمناسبة يوم الأم.

وقدم التحية لكل من تبذل الحب والعطاء في تربية وتنشئة أبنائها.

جاء ذلك، خلال حضور معاليه ندوة افتراضية نظمها النادي المصري فرع العين بعنوان: «الأم مصنع الأبطال»، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.

ووجه معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية فرع العين، الشكر لنائب الرئيس الفخري المهندس محمد سعيد الداشر، ومحمد جاهين، رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، على تنظيم هذه الاحتفالية.

وشاركت في الندوة الافتراضية الدكتورة نجوى الحوسني، عميدة كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتحدثت عن دور الأم التربوي في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية دور الأم في توجيه وتنشئة الأجيال القديمة في عصر السماوات المفتوحة وثورة العالم الافتراضي الذي تعددت مشكلاته وقضاياه، وزيادة الدور التربوي للأم مع هذه المستجدات التكنولوجية الجديدة.