خليفة بن طحنون: تحية لأمهات الشهداء

أبوظبي (وام)

وجّه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، التهنئة إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى أمهات شهداء الوطن، وإلى كل أم في الإمارات والعالم، بمناسبة يوم الأم.

وقال: «في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بيوم الأم، نوجه تحية إجلال وإكبار واحترام لكل الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأخص أمهات الشهداء اللواتي غرسن في نفوس أبنائهن معاني الكرامة والشجاعة والبطولة والتضحية، وقدمن للوطن أبطالاً ورجالاً جادوا بدمائهم وحياتهم دفاعاً عن حياض الوطن ومصالحه وحماه».

وأوضح بأن أمهات الشهداء نموذج مشرف ومثال يحتذى بالصبر والعطاء والتضحية والمثابرة وكل القيم النبيلة في المجتمع.

وأكد أن كل كلمات الشكر والتقدير لن تعبر عن كامل ما يجول بخواطرنا تجاه هذه الكوكبة من أمهات الإمارات، وسيظللن نبراساً وشعلة نور يستضاء بها لبناء الأجيال القادمة وتنشئتها على حب الوطن والتضحية من أجله، متوجهاً في ختام كلمته إلى أمهات الشهداء بالقول «كل عام وأنتِ يا ملهمة الأجيال يا صانعة المجد يا أم الأبطال وحماة الدار بألف خير».