«اجعل الوقاية منهجاً» للتوعية بصحة الفم والأسنان

أبوظبي (الاتحاد)

في اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، 20 مارس، وتزامناً مع فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 27 مارس-2 أبريل، يطلق مركز أبوظبي للصحة العامة حملته لهذه السنة بعنوان: «اجعل الوقاية منهجاً»، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الوقاية من أمراض الفم وتقليل عبء أمراض الأسنان في المجتمع، من خلال تعزيز الشراكات، وتوفير المواد العلمية التوعوية المبنية على الأدلة للمجتمع. يسلط المركز خلال هذه الفترة الضوء على أبرز الإرشادات والنصائح المثبتة علمياً حول السلوكيات المتعلقة بتحسين صحة الفم والأسنان لدى الفرد. بالإضافة لذلك يطلق مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية-صحة مشروع «الوقاية من التسوس في مرحلة الطفولة المبكرة»، والذي يهدف لتحسين صحة الفم والأسنان من خلال الزيارات الدورية لصحة الطفل.