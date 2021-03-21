سعيد الطاير: «ديوا» وفرت 8.5 مليار جالون مياه

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال معاليه - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «تثمين المياه» - تسترشد الهيئة في جميع استراتيجياتها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبناء بيئة أكثر استدامة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن جهود الهيئة في مجال نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك أثمرت عن وفورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم، وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى ذلك، تسخر الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهل حياة المتعاملين، وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحد من الهدر والإسراف وكشف التسريبات على الفور ومعالجة الأعطال من دون الرجوع إلى الهيئة.

وأوضح معاليه أن الهيئة أطلقت في هذا الإطار، خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه وخدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي أسهمت منذ إطلاقها وحتى نهاية فبراير 2021، في تحقيق وفورات تزيد على 3 مليارات و 700 مليون جالون من المياه، ووفورات على المتعاملين تزيد على 204 ملايين درهم. وجدد معاليه بمناسبة اليوم العالمي للمياه الدعوة لجميع المتعاملين للاستفادة من مبادرات الهيئة الترشيدية وخدماتها الذكية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.