«إمباور»: 349 مليون جالون مياه محلاة في 2020

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تسجيل وفورات مائية وصلت إلى 349 مليون جالون من المياه المحلاة بنهاية 2020 (ما يعادل كمية المياه في 635 حمام سباحة أولمبي) صعوداً من 326 مليون جالون من المياه المحلاة بنهاية 2019، وتوفيرها 305 ملايين جالون في 2018 و295 مليون جالون في 2017.

ويأتي إعلان المؤسسة لهذه النتائج احتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يُحتفل به في 22 آذار/‏مارس سنوياً منذ عام 1993، ويُراد من اليوم إذكاء الوعي العالمي بتعذر حصول ما يزيد عن 3 مليارات فرد على المياه الصالحة للشرب. كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية. وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تؤدي أغلب الأنشطة البشرية إلى طرح مياه عادمة، حيث يُطرح ما يزيد على 80 في المائة من مياه العالم العادمة في البيئة من دون معالجة، وهو أمر يبعث على القلق إذ لا تقتصر فوائد الحدّ من كمية المياه العادمة غير المعالجة التي تُصرف في البيئة الطبيعية على إنقاذ الأرواح، وتعزيز النُظم الإيكولوجية السليمة وحسب، بل يمكن أن يساعد هذا الأمر أيضاً على تعزيز النمو المستدام».