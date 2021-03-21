«الصحة»: 117,712 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 117,712 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,298,768 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 73.80 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».