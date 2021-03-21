حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير جمهورية كوسوفو

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم سعادة عوني عريفي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، خلال الاجتماع الذي تم عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر سعادة عوني عريفي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين.