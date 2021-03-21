الداخلية تفوز بجائزة أفضل "تعاون ميداني معلوماتي عملياتي" لمكافحة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

فازت وزارة الداخلية للمرة الخامسة على التوالي، بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، نتيجة الجهود المبذولة من قبل الوزارة وحرصها على تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك في مجالات مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

وجاء فوز وزارة الداخلية بهذه الجائزة في مجالات التعاون، ليؤكد دورها المحوري في تعزيز التعاون المثمر مع الوزارات والمؤسسات العربية في مجالات مكافحة الجريمة المختلفة على المستويين الدولي والإقليمي والعربي، وتقديراً لما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود وضعتها في صدارة الدول العالمية على مؤشرات التنافسية الدولية.

وجاء إعلان فوز وزارة الداخلية بالجائزة في أعمال المؤتمر العربي الرابع والثلاثين الافتراضي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع له، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.