رئيس الدولة ونائبه يهنئان جميع الشعوب التي تحتفل بمناسبة «عيد النيروز»

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جميع الشعوب التي تحتفل «بعيد النيروز»..معرباً عن تمنياته أن تكون هذه المناسبة خيراً وبركة وسلاماً لهذه الشعوب وجميع شعوب العالم.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن تهانيه بالمناسبة وتمنياته لهذه الشعوب والبشرية جمعاء، أن تنعم بالسعادة والاستقرار والسلام والازدهار.