"جرة سعادة" ترسم الفرحة على وجوه أفراد المجتمع

أطلقت مؤسسة "دوبامين" للسعادة والايجابية بالتعاون مع شرطة أبوظبي مبادرة "جرة سعادة" تزامناً مع اليوم الدولي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام سعيا إلى إسعاد المجتمع ورسم الفرحة والبهجة على وجوه أفراده.

استهدفت المبادرة جميع أفراد المجتمع وشاركت دورية السعادة في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي في توزيع كوبونات الكترونية على السائقين تتضمن عروضا في عدد من المطاعم، وغطت عددا من المناطق الحيوية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تضمنت عبارات واقتباسات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبث روح السعادة والايجابية، مؤكدة على أن قيادتنا الرشيدة لا تألوا جهدا من أجل توفير كل أسباب السعادة والاستقرار والرفاهية لشعب الإمارات.



وأشارت المؤسسة إلى اتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية خلال تنفيذ المبادرة حرصا على إسعاد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة في الوقت ذاته، مؤكدة أنها ستواصل سعيها لبذل الجهود التي تجسد قيم السعادة والإيجابية، من خلال تنفيذ مختلف البرامج وإطلاق المبادرات الداعمة للتفكير الإيجابي.



