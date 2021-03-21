ختام فعاليات مهرجان «أبوظبي التقني» للصحة واللياقة 2021

أبوظبي ( الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021 الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

أقيمت فعاليات المهرجان على مدار 4 أيام عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.. ودون المشاركون على الحائط الإلكتروني للمهرجان عبارات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية سموها لهذا الحدث الهام.

وتفاعل المشاركون في المهرجان مع الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية والمحاضرات والندوات التوعوية التي قدمها «أبوظبي التقني» بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين، خاصة مركز أبوظبي للصحة العامة وكلية فاطمة للعلوم الصحية وحديقة الحيوانات في العين.

وأشاد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالإقبال الكبير على فعاليات المهرجان من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن المهرجان تضمن 75 محاضرة توعوية قدمها المتخصصون على مدار 4 أيام.

وأعرب عن تقديره للتفاعل الكبير من قبل المسؤولين والجمهور مع الحائط الإلكتروني المصاحب للمهرجان من خلال كتابة كلمات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعاية سموها للحدث على مدار 10 سنوات ما رسخ مكانته.

وأضاف أن من إيجابيات المهرجان إقبال فتيات وشباب الإمارات والمواطنين بشكل عام للتعرف على التخصصات الطبية التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، حيث نجحت وتألقت طالبات الكلية في تقديم عروض جاذبة حول التخصصات المتميزة التي تطرحها الكلية لمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة والتمريض والإسعاف الطبي الطارئ، والعلاج الطبيعي، وعلم النفس والأشعة، وذلك طوال أيام المهرجان.

وأكد أن العمل المدروس مع الشركاء الاستراتيجيين من العوامل الرئيسية لنجاح المهرجان.. وتوجه بالشكر للشريك الصحي ممثلاً في مركز أبوظبي للصحة العامة، والشريك التوعوي المتخصص ممثلاً في كلية فاطمة للعلوم الصحية،

والشريك المجتمعي حديقة الحيوانات بالعين.

من جانبه، قال البروفيسور وسيم يوسف العلماوي عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي: إن المهرجان يعد منصة علمية مجتمعية متميزة، لذا حرصت الجامعة على تقديم نخبة من الندوات والمحاضرات، بمشاركة أطباء وأساتذة جامعيين من كلية العلوم الصحية التابعة لجامعة أبوظبي وطلاب برنامج «سفراء الصحة والعافية»، تم خلالها إلقاء الضوء على أهم التحديات الصحية المعاصرة ذات الصلة، بجانب التعريف ببرامج كلية العلوم الصحية وفروعها بأبوظبي والعين وتخصصاتها.

وأشاد بتنظيم «أبوظبي التقني» للمهرجان ودوره في دعم الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصحي في الدولة والارتقاء به وفق أرقى المعايير العالمية.