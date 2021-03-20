«استشاري الشارقة» يجيز إعادة تنظيم قوة الشرطة

الشارقة (وام)

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك خلال جلسته الـ 13 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، التي عقدت الخميس الماضي بمقر المجلس، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى جانب حضور معاوني القائد من شرطة الشارقة.