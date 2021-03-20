ميثاء الشامسي: شكراً لمن أنجبت لنا قادة

أبوظبي (وام)

توجهت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بخالص الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي أنجبت رجالاً هم قادتنا وملهمينا صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ.

وقالت معاليها: يحتفل العالم في كل عام بعيد الأم ونحن نحتفل ونجدد الشكر لله سبحانه وتعالى بأن وهبنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لافتة إلى أن سموها أم أنجبت رجالاً هم قادتنا وملهمينا، صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ، وقدموا كل ما في وسعهم من أجل بناء إنسان الإمارات والارتقاء بشأنه، ساروا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. فشكراً لمن أنجبتهم ورعتهم، هي الأم والقائدة والمربية، أم الإمارات، أم جميع الإماراتيين نساء ورجالاً، رسمت لهم خطوات المسيرة وقادت المرأة لأن تكون الأم الناجحة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأضافت معاليها: كل عام وأنت يا أم الإمارات بخير وسعادة وصحة وجميع نساء الإمارات ونساء العالم بخير.. وقالت: ولا ننسى في كل مناسبة أمهات شهداء الوطن اللاّتي ضربن أروع الأمثال للأم الإماراتية، وما هذا اليوم إلا استذكاراً رمزياً ليجدد العالم تقديره لدور الأم ومكانتها السامية في جميع الحضارات والأديان والثقافات.