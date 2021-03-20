خليفة بن محمد: صانعة الأجيال

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، أن الأم صانعة أجيال المستقبل، وهي أخت وابنة الرجال، ومقامها محمود في الوطن، حيث تحظى بالاحترام والتقدير والفخر بإنجازاتها التي لا تعد ولا تحصى.

وعبّر عن عظيم امتنانه لجميع الأمهات في يوم الأم، سواءً المربية أو الموظفة أو المتطوعة في منظمات المجتمع المدني، وغيرهن.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، جرّاء ما تبذله من جهود ومآثر مباركة في إعداد النهضة النسائية في الوطن، مما جعلت للأم دوراً حقيقياً في جميع المؤسسات الرسمية والأسرية والتطوعية، حيث خرجت العديد منهن من رحم تلك القطاعات ليمثلن الإمارات في المحافل الدولية.

وقال: إن الأم قديرة في كل شيء، حيث عملت بوعي ومشاعر إدراك لمن حولها، وما حققته من إنجازات يُشار لها بالبنان، حيث لم تتوقف عن العطاء منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فحظيت بالكثير من القرارات الداعمة لدورها، وأصبحت أنموذجاً جديراً بالثقة بإمكاناتها لتكون سنداً للوطن.