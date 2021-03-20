محمد مطر الكعبي: منبع السعادة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الأم منبع السعادة، وجهودها نهر يتدفق سروراً وبهجة، رؤيتها في البيت مكمن البهجة والفرح، تقبيلها على رأسها شعور بالانتماء إليها، وإنها سبب لوجودك ولولاها لما ترعرعت، والانحناء بل الانكسار إلى قدميها هو جبر لخاطرها وقوة ملهمة لها، هي من يبدد الحزن، وهموم الدنيا، فالقرب منها نعمة عظيمة تستجوب الشكر، ورضاها بالدنيا وما فيها، هي مفتاح رضا الله سبحانه، وهي روضة الجنة لمن أراد أن يرتع فيها، وهي ملهمة الطفولة ومدرسة الرجال وأم القيم، قيادتنا الرشيدة، تكرم الأم وتقدرها ويقود مسيرة الاعتزاز بالأم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».