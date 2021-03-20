أمهات في القطاع الطبي: تضحية للإنسانية

منى الحمودي (أبوظبي)

أعربت الأمهات العاملات في خط الدفاع الأول عن اعتزازهن بعملهن ضمن الفرق الطبية لبذل أقصى ما يستطعن لتقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع والتضحية، وأكدن في «يوم الأم» أن عطاء الأم العاملة في خط الدفاع الأول لا يقتصر على أبنائها، بل يشمل جميع أفراد المجتمع، وأن مهنة الإنسانية تتطلب التضحية ورعاية المرضى على أكمل وجه.

نادية المطروشي

الدكتورة نادية المطروشي، استشارية أمراض باطنية، اختصاصية أمراض القلب في مدينة شخبوط الطبية، أم لثلاثة أطفال قالت: «أتوجه بالتحية لكل أم معطاء بمناسبة يوم الأم، وتحية خاصة للأمهات العاملات في خط الدفاع اللاتي ضحين وما زلن يضحين من أجل أبنائهن وكل أفراد المجتمع».

وأضافت: «في هذا العام نحتفل باستثنائية «يوم الأم» للأمهات العاملات في القطاع الصحي اللاتي يشكلن خط دفاع أول للمجتمع والوطن في مواجهة كوفيد-19، والذي احتاج للجهد والوقت المضاعف منهن».

وأشارت إلى أنها كأم تحاول الموازنة بين البيت والعمل، خصوصاً أن أبناءها في سن يحتاجون وجودها معهم، ولكنها ترى وظيفتها مهمة في هذا الوقت»، لافتةً إلى أن عملها زرع حب المهنة في نفوس أبنائها الذين دائماً ما يقولون لها إنهم سيصبحون أطباء عندما يكبرون.

موزة سعيد الجنيبي

وذكرت موزة سعيد الجنيبي، مسؤول تمريض في الخدمات العلاجية الخارجية، وهي أم لخمسة أطفال، أن مهنة الأم في المجال الصحي تعتبر من أنبل المهن وأكثرها إنسانية، فهي تهتم بالمرضى وتقدم لهم الرعاية الكاملة، مواجهة بذلك جميع التحديات والمخاطر.

وأعربت عن تقديرها للدور الفاعل الذي تقدمه المرأة في خط الدفاع الأول في سبيل حماية المجتمع ومساعدة الجميع على تخطي الأزمات على الرغم من التحديات والأعباء التي تواجهها في حياتها الأسرية لكون رعايتها تشمل أسرتها من جهة، ومن جهة أخرى المرضى الذين تقوم بتقديم الرعاية الصحية لهم.

أحلام جمعة الخاطري

ولفتت الدكتورة أحلام جمعة الخاطري، اختصاصية طب أسرة، مديرة مركز محمد بن زايد للرعاية الصحية، وهي أم لخمسة أبناء، أن الأم العاملة في خط الدفاع الأول أثبتت جدارتها وقوتها في كل الأوقات، وأتت جائحة «كوفيد-19»، لتثبت ذلك بصورة مضاعفة، لاسيما وهي أم ومسؤولة عن أبنائها، لتتضاعف واجبات الرعاية الصحية وواجباتها الأسرية.

وقالت: «أثبتت الأمهات في خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي بأنهن القدوة والقائدات، فهن من قدمن الرعاية الصحية لقيادة المجتمع لبر الأمان، وفي الوقت نفسه قائدات لأسرهن في سبيل حمايتهم وتقديم الاهتمام لهم ومحاولة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة».

شمسة أحمد البلوشي

العمل 12 ساعة

شمسة أحمد البلوشي، ممرضة، مديرة مركز المسح في ميناء راشد، وهي أم لخمسة أبناء، قالت إنها حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على التطوع على الرغم من أنها كانت في أشهر حملها لطفلين توأم، باعتبار أن عملها في هذا الوقت هو تلبية لنداء الوطن. مشيرةً إلى أن مشوار العمل في هذا الوقت كان يصعّب عليها رؤية أبنائها لأوقات تزيد على 12 ساعة في اليوم.

وأشارت إلى تحديات الأم العاملة في خط الدفاع الأول التي قد يتأثر بها أبناؤها وأسرتها، ولكن مع الإصرار والتعاون والتضحيات والصبر الذي تمتلكه الأم، يمكن لهذه التحديات أن تصبح أقل تأثيراً.

وقالت «إننا قادرون على المواجهة، وقادرون على العمل، وعلينا زراعة حب العمل والتطوع في نفوس أبنائنا، ونكون قدوة لهم حتى يحملوا الراية ويحملوا حب هذا الوطن الذي يعيشون تحت كنفه في أمن وأمان».

ريما الصدر

أبناء وأخوة

الدكتورة ريما الصدر، استشارية أطفال في مدينة شخبوط الطبية، وهي أم لثلاثة أبناء، أكدت أن الأم العاملة في خط الدفاع الأول تتعامل مع المرضى وكأنهم أبناء وإخوة لها، فهي قدمت وما زالت تقدم الرعاية الصحية بمستويات عالية من الرعاية الصحية في سبيل حماية أفراد المجتمع في وطن الإنسانية. وقدمت تهنئتها لجميع الأمهات في خط الدفاع الأول اللاتي يعملن بجهد كبير من أجل حماية أفراد المجتمع.