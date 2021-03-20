التدريب الافتراضي إلزامي لطلبة المسار التطبيقي في المدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التدريب العملي الافتراضي يعتبر جزءاً إلزامياً لطلبة المسار التطبيقي في صفوف الحادي عشر والثاني عشر. وقالت إن غياب الطالب عن التدريب، وعدم تسليم دفتر السجل اليومي لن يمكّنه من إتمام متطلبات المسار.

وكان طلبة المسار التطبيقي أتموا التدريب العملي في مقار الشركات في ديسمبر 2019، ليتحوّل التدريب إلى افتراضي في ديسمبر 2020. وأعطت الوزارة فرصة ثانية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتدريب الأخير، من خلال دورة جديدة من التدريب الافتراضي سيتم تنظيمها في شهر مارس الجاري.

ويتماشى المسار التطبيقي مع رؤية الوزارة في تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان الوصول إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي. سيوفر هذا المسار الذي يطبق من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، تعليماً متميزاً يلبي احتياجات جميع فئات الطلبة الإماراتيين. ويقدّم المسار منهجاً تطبيقياً عملياً مستهدفاً الطلبة الذين يفضلون المهارات العملية والتطبيقية بشكل أكثر من الشق النظري. ويضمن المسار تقديم منهج عملي متناسق لضمان الحصول على مخرجات تعليمية ومهارات عملية تساهم في إعداد الطالب للاستمرار في مسيرة التقدّم والتطور في مجالي التعليم العالي وسوق العمل.

يوفر منهاج المسار التطبيقي مجموعة من المواد الأساسية والتطبيقية التي تعكس مجموعة واسعة من الخيارات للطالب، الذي يتاح له الفرصة لاختيار ما يتوافق مع مهاراته وقدراته واهتماماته.

ويقوم طلبة المسار التطبيقي أسوة بطلبة المسارات الأخرى، ضمن المدرسة الإماراتية بإجراء اختبار الإمارات القياسي «إمسات». كما يوفر المسار التطبيقي الفرصة للطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة للتقدّم إلى مؤسسات التعليم العالي أو الالتحاق مباشرة بسوق العمل. ويتضمن المسار التخصصي سبعة مجالات تخصصية، هي مجال البيئة والصحة والسلامة التطبيقية، وريادة الأعمال التطبيقية، والسفر والسياحة والترفيه التطبيقية، والإعلام التطبيقي، والتكنولوجيا التطبيقية، والخدمات اللوجستية التطبيقية، وإدارة المناسبات التطبيقية. ويحصل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في هذا المسار على أسبوعين من التدريب العملي خلال العام الدراسي، ما يمكّنهم من التعرّف على مختلف مجالات العمل لمساعدتهم في اختيار المسار الوظيفي المناسب لهم. ويتعلّم الطلبة كيفية العمل ضمن فريق وإنجاز المهام الوظيفية ومعرفة الفرق بين بيئة العمل وبيئة الدراسة.

PCR إلزامي للعاملين عن بعد في «الحكومية»

أرسلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تذكيراً لجميع مديري المدارس الحكومية بإلزامية فحص مسحة الأنف PCR لجميع الكوادر الإدارية والتعليمية، بمن فيهم العاملون في المدارس كل سبعة أيام، وذلك حرصاً على سلامتهم وصحتهم، التي تعتبر أولوية سواء في مقر العمل أو خارجه. ولفتت في تعميمها إلى أنه يتعين على جميع موظفي المؤسسة، بمن فيهم أعضاء الكادر التعليمي والعاملون في المدارس، القيام بعمل فحص كوفيد 19 كل 7 أيام بمن فيهم الحاصلون على الجرعة الأولى من اللقاح، وإبراز نتيجة فحص سلبية قبل الدخول لمقر العمل، علماً بأن فحوص مسحة الأنف مجانية في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقالت إن هذه الإجراءات تشمل كذلك الموظفين والمعلمين في المدارس الحكومية العاملة عن بعد. كما يستثنى من الفحص الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد 19 مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم قبل الدخول لمقر العمل.