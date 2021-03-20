فتح باب الالتحاق بـ«بعثات أبوظبي» للطلبة المتميزين

أبوظبي (وام)‏‏

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين -البرنامج الرائد والمخصص للطلبة الإماراتيين المتفوقين في أبوظبي- وأحد أبرز ممكنات تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات ذات الأولوية لإمارة أبوظبي.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلبة المتفوقين، ممن حققوا أعلى النتائج المدرسية أو الجامعية في تطوير إمكاناتهم الأكاديمية، ليساهموا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإمارة بالاستفادة من العلوم والخبرات التي اكتسبوها.

وبدءاً من اليوم وحتى 3 أبريل المقبل، سيتم قبول طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الصف 12 «السنة 13» وطلبة المرحلة الجامعية ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، والحاصلين على رسالة قبول من إحدى أفضل 150 جامعة في العالم لدارسة أحد التخصصات التي تعتبر ذات أولوية للإمارة، علماً أن الطلبة المقبولين في إحدى أفضل 20 جامعة في العالم أو يدرسون حالياً فيها مؤهلين للاستفادة من خدمة خاصة لتسريع طلباتهم.

وبعد اكتمال مرحلة تقديم الطلبات على مدار أسبوعين، سيخضع الطلبة المؤهلون لعملية تقييم شاملة تتضمن المقابلات الشخصية واختبارات تحليل الشخصية «السيكومتري».

وقالت سمر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي لدى دائرة التعليم والمعرفة: يساعدنا برنامج بعثات أبوظبي في إعداد الجيل التالي من قادة المستقبل وصناع التغيير، وتزويدهم بالمعارف والخبرات العملية اللازمة، لضمان مواكبة أبوظبي للتغييرات المتسارعة، وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة.