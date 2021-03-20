«الوطني للأرصاد»: بداية الانتقال الربيعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد بدء الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي): وهي الفترة الانتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف، وتتميز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي، والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وأوضح المركز أنه لا يقع الاعتدال الربيعي دائماً في نفس اليوم من كل عام، ويعود ذلك إلى مسار الأرض حول الشمس، فهو ليس دائرياً تماماً، بل بيضاوي، مما يعني أن الاعتدال الربيعي يمكن أن يحدث، إما في التاسع عشر أو العشرين أو الحادي والعشرين من مارس، ويتعادل طول النهار مع طول الليل في 21 مارس، وهي بداية الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي)، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس، ومعها تطول فترة النهار تدريجياً وترتفع درجات الحرارة، خاصة في فترات النهار.