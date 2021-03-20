«الاتحادية للشباب» تعلن عن الدورة الخامسة من مجالس الشباب المحلية

دبي (الاتحاد)

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن الانتهاء من التنسيق مع المجالس التنفيذية لتشكيل الدورة الخامسة من مجالس الشباب المحلية في جميع إمارات الدولة، وذلك للعمل على المبادرات وتنفيذ البرامج واستضافة الفعاليات الخاصة بتأهيل وتمكين الشباب، بما يدعم جهود المؤسسة في إشراك الشباب وتفعيل دورهم والاستفادة من طاقاتهم وتوظيف قدراتهم الإبداعية في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وجرى اختيار أعضاء مجالس الشباب، الذين يتضمنون 7 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس، على عدة مراحل كان أولها تلقي المؤسسة الاتحادية للشباب نحو 400 طلب للحصول على عضوية هذه المجالس، ثم قامت لجنة تحكيم مختصة تتضمن ممثلين من المجالس التنفيذية بعملية فرز أولية لهذه الطلبات، اعتمدت خلالها على تطبيق مجموعة من المعايير العلمية في الاختيار.

وتوجت عملية الفرز باختيار 12 مرشحاً من الشباب عن كل إمارة، خضعوا جميعاً لمجموعة من الاختبارات الكتابية والفردية والجماعية والمقابلات الشخصية لاختيار أعضاء المجالس بناءً على العديد من المعايير، وسيتم الإعلان عن تشكيل مجالس الشباب المحلية بالتنسيق مع المجالس التنفيذية.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة حريصة على إرساء نهج متكامل لتمكين الشباب والوصول بإسهاماتهم الوطنية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات التنموية والمجتمعية، ويسعدنا اليوم أن ننجز العمل على تشكيل مجالس الشباب المحلية بدورتها الخامسة، وأرحب بهذه النخبة من الطاقات الشابة التي ستساهم في دفع مسيرة الوطن والمحافظة على مكتسباته والبناء على إنجازاته من أجل الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، فالأمل معقود على الشباب، ونعول على سواعدهم الفتية لخلق فرص جديدة لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها في العديد من الملفات الحيوية».