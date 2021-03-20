61 طالباً في «الشارقة لصعوبات التعلم»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت إدارة مركز الشارقة لصعوبات التعلم لـ«الاتحاد»، على استمرار المركز في تقديم جميع الخدمات في ظل جائحة كورونا عن بُعد، وذلك حرصاً منها على أهمية مواصلة سير العملية التعليمية للطلبة المنتسبين إلى المركز، ومتابعة أولياء أمورهم في شأن تطور تعليمهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي دون أي معوقات. ويصل إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في جلسات صعوبات التعلم إلى نحو 61 طالباً، ويتم تقديم 185 جلسة أسبوعياً، حيث إن مدة الجلسة الواحدة 30 دقيقة.

وقالت الدكتورة هنادي عبيد السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم: إنه في بداية الجائحة كانت هناك بعض التحديات التي تم مواجهتها من قبل الأخصائي والطالب في كيفية دخول المنصة واستخدامها، ولكن بعد فترة وجيزة تم التغلب على هذه التحديات، وأصبحت عملية التعلم عن بعد تدار بكل سهولة ويسر وبدون أي معوقات تذكر.

وذكرت بأن المركز يقدم جميع الخدمات والبرامج التي يحتاجها ذوو صعوبات التعلم وأسرهم، والتي تتضمن: خدمة التشخيص والتقييم: وتشمل طلب التسجيل الإلكتروني والمقابلات الأسرية عن بعد. وكذلك إرسال جميع التقارير وخطط الطلبة عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة الجلسات الأكاديمية والتأهيلية، حيث تم تقديم جميع الجلسات عن بعد، سواء الأكاديمية المتمثلة بجلسات صعوبات التعلم والجلسات التأهيلية المتمثلة بجلسات العلاج الوظيفي وجلسات النطق واللغة. بالإضافة إلى مواصلة تقديم البرامج والورش التوعوية والتدريبية. ومن أجل تخفيف الأعباء على ولي الأمر، استحدث المركز إيميلاً إلكترونياً خاصاً بالاستشارات، والرد عليهم من قبل الفريق المختص.