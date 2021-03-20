299 خريجاً في دفعة «لا تشلّون هم» بالخوارزمي الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت كلية الخوارزمي الدولية بتخريج دفعة الأمل والإرادة عن بُعد «لا تشلّون هم»، وعددهم 299 خريجاً وخريجة، بينهم 79 خريجاً وخريجة من المواطنين، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، موزعين على 6 تخصصات أكاديمية في تقنية المعلومات وإدارة الأعمال والتصميم الجرافيكي والإدارة الصحية وتحاليل المختبرات الطبية والإعلام، وضمت هذه الدفعة 29 خريجاً وخريجة من الحاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، ودرجة الامتياز.

وأكد الدكتور عاصم الحاج، رئيس كلية الخوارزمي الدولية، أهمية هذه الدفعة التي شهدت ظروفاً استثنائية خلال تفشي جائحة كورونا، وما ارتبط بها من إجراءات احترازية، مشيراً إلى أن دفعة «لا تشلّون هم» تنضم إلى قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة، التي رفدت بهم كلية الخوارزمي الدولية سوق العمل في الدولة، منذ انطلاق مسيرتها قبل أكثر من 35 عاماً.

وأشاد د. الحاج إلى أن كلية الخوارزمي الدولية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة في استمرار التعلم عن بُعد، وتنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة لدعم البنية التحتية التقنية في الكلية وتطوير طرق وأساليب التدريس لمواكبة متطلبات التعلم عن بعد، مؤكداً الحرص على طرح تخصصات أكاديمية جديدة خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى أجندة مئوية الإمارات 2071، وكذلك رؤية وزارة التربية والتعليم لمستقبل الكوادر الوطنية المتخصصة وحاجة سوق العمل لتخصصات تلبي المجالات ذات الأولوية الحيوية في قطاعات العلوم الصحية والهندسة وغيرها من التخصصات.

وكان حفل التخرج قد شهد عدداً من الفقرات، ومن بينها كلمة الخريجة يسرا الكثيري نيابة عن خريجي وخريجات دفعة الأمل والإرادة، رفعت فيها أسمى آيات العرفان والامتنان للقيادة الرشيدة على رعايتهم وحرصهم على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وبث الأمل والإيجابية لدى الجميع عبر «لا تشلّون هم».