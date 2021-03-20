11 معياراً رئيسياً لمراكز تطعيم فيروس «كورونا» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، 11 معياراً رئيسياً لمراكز تطعيم فيروس (كوفيد-19)، مؤكدة أهمية الالتزام بهذه المعايير لدورها في تحسين مستويات خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتضمنت المعايير الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من هيئة الصحة في دبي، المعيار الأول، المتعلق بمتطلبات المرافق الصحية لإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يجب على جميع المرافق الصحية المرخصة من هيئة الصحة بدبي الحصول على موافقة من قطاع التنظيم الصحي بالهيئة قبل تقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن تلتزم المنشآت الصحية بجميع المتطلبات الواردة في هذه المعايير والتحديثات المتعلقة بها بعد ذلك.

وأشارت إلى إمكانية توفير خدمات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في عدد 6 أنواع من المنشآت الصحية، (بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة بدبي) وهي: المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والعيادات الخارجية، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية أو المستقلون وهي خدمة مرخصة بموجب منشآت صحية أخرى، والعيادات المدرسية المرخصة، ووحدات الرعاية الصحية المتنقلة.

وشددت الهيئة، على تطبيق التدابير الوقائية في المنشأة الصحية، على أن تتكون المنشأة من: منطقة الاستقبال وتشمل تسجيل المرضى ونظام الانتظار، وأن تستوعب مناطق الانتظار مجموعة كبيرة من المتعاملين، بما في ذلك الأشخاص الأقل قدرة على الحركة، أو الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

بالإضافة إلى غرفة العلامات الحيوية للمريض، وغرفة واحدة أو عدة غرف للتطعيم، بحيث يتلقى المرضى اللقاح من قبل اختصاصي رعاية صحية مدرب معتمد لضمان الخصوصية، ومنطقة المراقبة لمراقبة المرضى عن كثب بعد التطعيم لأي رد فعل سلبي أو تفاعل تحسسي فوري، ويجوز للمرافق الصحية ومقدمي الرعاية الصحية التقدم بطلب للحصول على وحدة التطعيم المتنقلة لخدمات التطعيم ضد فيروس كورونا.

المخولون بالتطعيم

وأشارت الهيئة، في المعيار الثاني المتعلق بمتطلبات المهنيين الصحيين الذين يعطون اللقاح، إلى أن يكون لدى اختصاصي الرعاية الصحية خبرة في حقن العضل والتدريب على المهارات الحديثة، وأن يراجعوا تعليمات الشركة المصنعة للقاح قبل التطعيم.

كما يجب أن يفهم المتخصصون في الرعاية الصحية الإجراءات، والمؤشرات، وموانع الاستعمال، وجميع المعلومات الإدارية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الآثار الجانبية، وردود الفعل، وتدابير إنقاذ الحياة، وأن يُكمل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يعطون اللقاح، الدورة التعليمية للتحصين من هيئة الصحة بدبي افتراضياً عبر رابط إلكتروني.

وحددت الهيئة، نوعين من المهنيين الصحيين بإمكانهم إعطاء اللقاح للمرضى، وهم: اختصاصيو الرعاية الصحية المرخصون من الهيئة، والمسعفون وفنيو الطوارئ الطبية المتقدمة، المرخص لهم أو المعتمدون كمسعفين، أو فني الطب الطارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكدت، أن اللقاحات المعتمدة من قبلها هي: فايزر – بايونتك، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وأن المرافق الصحية يجب عليها أن تمتلك سياسة ومساراً رسمياً واضحاً لإدارة مخزون اللقاح المتاح بطريقة لا تُهدر أي جرعة، وخطة طوارئ للجرعات الإضافية في نهاية كل وردية لتجنب إهدار القوارير المفتوحة، وإدارة مخزون اللقاحات بعناية لضمان إكمال سلسلة اللقاحات.

وشددت الهيئة، على أنه بمجرد إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، يجب أن تكون المرافق الصحية قادرة على تقدير عدد المرضى الذين سيتطلبون جرعة ثانية كل أسبوع، وأن تتأكد المرافق الصحية من أن كل متعامل تم تطعيمه بالجرعة الأولى لديه موعد للجرعة الثانية ويتم إبلاغ الموعد إلى المتعامل، ويجب إعطاء الأولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى جرعات ثانية. ويجب على مقدمي الخدمة مراجعة المواعيد الفائتة أو الأسباب الأخرى لعدم استخدام الجرعات الثانية المجدولة، وإعادة توجيه الجرعات المتبقية لاستخدامها كجرعات أولى، وإعطاء اللقاحات للمرضى مجاناً والامتناع عن تحصيل أي فواتير من آخذي اللقاح بأي تكلفة كانت.

كما يجب أن تظل اللقاحات محمية من الضوء (حسب ملحق أو دليل عبوة الشركة المصنعة) حتى تصبح جاهزة للاستخدام في عيادة التطعيم.

خطة التخزين

ألزمت «صحة دبي»، المنشآت الصحية بفحص تواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات وأي معدات طبية (محاقن، إبر، مناديل كحولية) للتأكد من صحتها، وأن يتم وضع خطة طوارئ في حالة الحاجة إلى استبدال اللقاحات، على أن تتناول الخطة سيناريوهات تعرض اللقاح للخطر قبل الوصول إلى العيادة أو التعرض للخطر خلال ساعات العيادة.

وأوضحت بأن التخزين السليم، والتعامل، والنقل السليم للقاحات كوفيد-19 من الأنشطة الحاسمة في سلسلة التوريد المتكاملة الخاصة بها، ويجب أن تحتفظ المنشأة الصحية بإجراءات التشغيل الموحدة مكتوبة بوضوح ومفصلة وحديثة، وأن تتوفر مجموعة أدوات طبية للطوارئ في موقع العيادة أو مركز التطعيم مثل (إبينفرين، هيدروكورتيزون، حقن كلورفينيرامين، ومعدات للحفاظ على التنفس).

وحذرت الهيئة، من تخزين الأطعمة والمشروبات أو العينات البيولوجية في نفس وحدة اللقاح، مشددة على ضمان إمداد الطاقة أو الخيارات البديلة عند انقطاع التيار الكهرباء، كما يجب أن يتم نقل اللقاحات باستخدام ثلاجة محمولة أو وحدة تجميد مزودة بجهاز لمراقبة درجة الحرارة، وتقليل الوقت الإجمالي للنقل إلى الحد الأدنى لتقليل المخاطر المحتملة لانحراف درجة الحرارة بسبب وحدة التخزين أو فشل نظام التغليف الحراري

وحددت الهيئة ضوابط واضحة وفئات محددة لكل نوع من أنواع اللقاحات المتاحة والمتوفرة والمسموح بأخذها في دبي، هي: فايزر – بايونتك، وأسترازينيكا، وسينوفارم.

ومن بين هذه اللقاحات لقاح سينوفارم، حيث أوضحت هيئة الصحة بدبي، أنه يُعطى لمن هم في سن 16 عاماً فما فوق، والأصحاء أو المصابين بأمراض مزمنة مستقرة طبياً، والأفراد المعرضين لخطر التعرض المتزايد لكوفيد- 19.

وأكدت على ضرورة استبعاد عدة فئات من أخذ هذا اللقاح هم: حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد - 19 النشطة، أو الحالات المشتبه فيها أو العدوى عديمة الأعراض، ومن يعانون من حمى (درجة حرارة إبطية أكبر من 37 درجة مع سعال جاف، إرهاق، انسداد الأنف، سيلان الأنف، ألم بلعومي، ألم عضلي، إسهال، ضيق في التنفس، أو وضيق التنفس خلال 14 يوماً قبل التطعيم).

كما يتم استبعاد الأشخاص الذين ترتفع درجة حرارتهم قبل التطعيم عن 37 درجة بشكل عام.