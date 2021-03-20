تحصين 500 ألف رأس من الثروة الحيوانية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تطعيم أكثر من 501 ألف و94 رأساً من الماعز والضأن والأبقار في منطقة الظفرة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لحملة التحصين الثانية عشرة«2020- 2021»، وتم خلالها تحصين عدد 294352 رأساً من الماعز والضأن والأبقار بلقاح الحمى القلاعية، وعدد 109926 رأساً من الماعز بلقاح الكفت، وعدد 96816 رأساً من الماعز والضأن بلقاح طاعون المجترات الصغيرة.

ويأتي ذلك في إطار الحملات الوقائية التي تنفذها الهيئة لتمكين أنظمة الأمن الحيوي في القطاع الزراعي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك، وتعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية، من خلال وضع الخطط والبرامج الفعالة والإشراف والرقابة على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي سياق دعمها الكبير لمربي الثروة الحيوانية في الإمارة. وتغطي الحملة ثلاثة أمراض، هي طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية، والكفت، وذلك لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية، والسيطرة على الأمراض الوبائية، واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وتستهدف حملات التحصين المستمرة تعزيز منظومة الأمن الحيوي والحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، حيث تسبق حملات التحصين دائماً مواسم ظهور وتفشي الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، بالإضافة إلى الحد من استخدام الأدوية البيطرية واستئصال الأمراض على المدى البعيد، مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وتقدم حملات التحصين التي بدأتها الهيئة عام 2009 أفضل أنواع اللقاحات المعتمدة لتعزيز مناعة المواشي ودعم المربين، والمحافظة على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتنميتها، بالإضافة إلى دعم مشاريع الثروة الحيوانية‬ ومنتجاتها.

ودعت الهيئة مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب مع الفرق البيطرية المختصة بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات اللازمة لإتمام التحصين بنجاح في مراحله الثلاث، مع مراعاة التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد لزيارة فريق التحصين وتحضير الحيوانات قبل الزيارة لسهولة إنجاز المهمة، وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد، وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.