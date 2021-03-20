«نوف» أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة في دبي

دبي ( الاتحاد)

تعد الملازم نوف خالد أهلي أول «ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي» على مستوى شرطة دبي، لتشكل بذلك إضافة لنجاحات العنصر النسائي في شرطة دبي، من خلال عملها كضابط مناوب عام لمركز شرطة نايف، واستلامها وإشرافها على كافة المهام الأمنية والإدارية والجنائية للمركز في نظام عمل المناوبات.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي: إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يولي اهتماماً بالغاً بتمكين العنصر النسائي وتدريبه بشكل مستمر، ويوجه بالاستثمار في الطاقات وتشجيع الموظفين من فئة الشباب على التميز في العمل واكتساب المعارف والعلوم والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها شرطة دبي.

من جانبه، قال العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف: إن المركز يفخر بتحقيق هذا الإنجاز والخطوة التي تؤكد أن شرطة دبي سباقة في تمكين العنصر النسائي، موضحاً أن مهام الضابط المناوب العام مهمة وعديدة، حيث توكل كافة مسؤولية المركز خلال نظام المناوبات إلى المناوب العام، ويتمثل عمله في القيام بالاجتماع اليومي لمرتب المركز، وشرح الحالة الأمنية، والإشراف على خروج وتوزيع الدوريات الأمنية على مناطق الاختصاص، والتأكد من الضبط والربط العسكري للمرتب من خلال الطابور العسكري اليومي، وكذلك مباشرة العمل في المكتب واستقبال المراجعين والمشتكين، والإشراف على البلاغات وإدخالها في النظام، والقيام بجولة تفقدية في المركز والتوقيف. قالت الملازم نوف أهلي: إنني أشعر بالفخر بعملي في شرطة دبي التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية كبيرة، وحققت إنجازات شرطية عالية المستوى، وتعد حلماً ووجهةً يقصدها الكثير من الشباب الساعي للتميز والإبداع والابتكار، وبيئة عمل رائدة تدعم موظفيها في كافة الجوانب من تدريب وتأهيل عالي المستوى، وتمكين العنصر النسائي، والاهتمام به ودعمه من خلال برامج ومبادرات عديدة تساهم في تنمية القدرات والمهارات في مختلف التخصصات.