علي بن علوان يتفقد المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة ( الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالدور الحيوي والبارز الذي يقوم به المختبر الجنائي والطب الشرعي في الكشف عن غموض وملابسات الجرائم المرتكبة، وتحقيق العدالة في القضايا التي تشهدها الإمارة.

وأضاف خلال زيارته التفقدية التي نفذها لقسم المختبر الجنائي والطب الشرعي، برفقة العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، أن المختبر يحظى باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة التي سعت لتوفير أحدث المعدات والأجهزة، التي تساعد الكوادر البشرية المؤهلة على القيام بمهام ومسؤوليات العمل وفق أعلى المعايير.

واستمع خلال زيارته التفقدية، التي كان في استقباله فيها الدكتور هشام عبد الحميد المشرف الفني على المختبر الجنائي والطب الشرعي، إلى شرح موجز عن آخر المستجدات والتطورات في القسم، واطلع على أبرز الإحصائيات الخاصة بعمل القسم عن العام المنصرم، والتي تضمنت فحص وحدة التزييف والتزوير، والتي أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تم التعامل معها من قبل وحدة التشريح بنسبة 113.4 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2019.