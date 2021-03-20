اختتام الدورة التنشيطية لـ«أبوظبي القضائية»

أبوظبي ( الاتحاد)

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية؛ الدورة التنشيطية الحادية عشرة لأعضاء النيابة العامة في مدينتي أبوظبي والعين. تضمنت 72 ساعة تدريبية عن بُعد، بمشاركة 60 وكيل نيابة. وذلك في إطار العمل برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تبني أرقى الممارسات القضائية العالمية، عبر إثراء الفكر القانوني والوقوف على كافة التشريعات المستحدثة.

وأوضحت الأكاديمية؛ أن هذه الدورة التي تقام بإشراف مكتب علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وتناولت عدداً من المحاور أهمها؛ التعديلات الواردة على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، إضافة إلى التعديلات المستحدثة على قانون المعاملات التجارية بشأن جرائم الشيك.