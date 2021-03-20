5857 موقفاًً جديدة خاضعة للرسوم في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحويل 5857 موقفاً في بعض المناطق إلى مواقف خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، في مختلف أنحاء المدينة، ضمن المرحلة الثانية من إجمالي عدد المواقف التي سيتم تحويلها، بهدف تنظيم عملية توفير المواقف العامة وإتاحتها للجمهور في كافة الأوقات ومنع سوء استغلالها. وأكد ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تهيئة وتوفير المواقف العامة للجمهور بصورة مستمرة، حيث تعمل وفق خطط سنوية على إخضاع مناطق جديدة للرسوم وفق مجموعة من المؤشرات، التي تؤخذ بعين الاعتبار كنوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات.