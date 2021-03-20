مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم برنامجاً تدريبياً

أبوظبي(الاتحاد)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبالتعاون مع أكاديمية الإمارات ومركز كايزن للتدريب، برنامجاً تدريبياً بعنوان: «ذكاء الأعمال وإدارة المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي»، قدمته الدكتورة مريم سليمان، مستشار الذكاء الاصطناعي والتحسين المستمر.

وجاء تنظيم البرنامج في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 -2024، والتي من أول أهدافها العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، والتوسع في سياق المهارات والمعارف والفئات، مع التركيز على فئة الشابات على مقاعد الدراسة وغير العاملات، لتحفيزهن على الالتحاق بركب ريادة الأعمال كمسار مهني لإسهامه في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

كما واكب تنظيم البرنامج توجهات دولة الإمارات في التمكين الرقمي ورقمنة العمليات، حيث تمت مناقشة الخطوات الخمس لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي، وكيف يمكن تحويل المشاريع إلى مشاريع رقمية بحسب التطورات التكنولوجية واستيفاء متطلبات السوق.

وركز البرنامج ضمن فعالياته على توضيح أهمية البيانات وفهم العلاقة بين ذكاء الأعمال واتخاذ القرار بناء على البيانات، وكيف يمكن لرائدة الأعمال تطوير وتحسين مشروعها عن طريق فهم البيانات وتحليلها، وعن طريق عرض بعض البرامج للمبتدئين دون الحاجة للبرمجة والتي تساعد في عرض البيانات وتسهيل قراءتها، وبالتالي تستطيع رائدة الأعمال فهم الصورة الكلية عن المشروع، وذلك عن طريق فهم سلوك المتعامل وتركيزه، وفهم تفضيلات المتعامل واحتياجاته. وعلى مستوى الشركة أو المؤسسة، تساعد في فهم قدرات المؤسسة وفهم حالة المؤسسة (المبيعات، العملاء، الأرباح والخسائر، التسويق، الموارد البشرية، وغيرها).

وتطرق البرنامج إلى عرض دراسة حالة وتطبيق عملي فيما يخص مجال «ذكاء الأعمال»، والذي يشار عادة إلى عملية جمع وتنظيم وتحليل بيانات الأعمال وتحويلها إلى معلومات مفيدة وقابلة للتنفيذ.

واختتم البرنامج التدريبي فعالياته بتقديم الأمثلة على تطوير بعض الأفكار، وذلك من خلال المناقشات ومنح الحاضرات فرصة معايشة أهم تطورات وتغييرات الثورة الصناعية الرابعة في بيئة الأعمال وتنمية مهاراتهن الوظيفية، وكذلك خبراتهن في ريادة الأعمال.



