زوار يكتشفون أسرار السعادة بين جدران المتاحف

تمكنت دولة الإمارات على مدى 6 سنوات متتالية، من الحفاظ على مركزها الأول عربياً ضمن مؤشرات السعادة، حيث أكد تقرير السعادة العالمي للعام 2020، الذي انطلق بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، تفوق الدولة عربياً، ومواصلتها التفوق على العديد من الاقتصادات والمجتمعات المتطورة.

يأتي هذا التفوق ترجمة لمساعي الدولة ومشاريعها الرامية إلى تجويد الخدمات، وتحقيق الرفاهية لمختلف مكونات المجتمع الإماراتي، من خلال توفير جميع الأدوات والإمكانات اللازمة، إلى جانب توفير المرافق والمراكز التي تسهم في تعزيز سعادة الأفراد ورفاهيتهم.

ومن بين المرافق والمراكز التي تحقق السعادة لأفراد المجتمع، تبرز المتاحف التي تزخر بها الدولة، كإحدى الوجهات والمنصات التعليمية والترفيهية، التي تقدم لجمهورها باقات متنوعة من المقتنيات الرائعة، مما يوفر أجواء من السعادة والإيجابية في التفكير.

ويؤكد ذلك عدد من زوار المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف، الذين يشددون على أهمية الأعمال الإبداعية، والمقتنيات التاريخية والأثرية والتراثية وأثرها في حياة الناس، ودورها في تعزيز التفكير الإيجابي، وإضفاء السعادة على حياتهم، لما تحمله من عبق التاريخ، وروعة الفنون التي تثري مخيلة الأفراد، وتزيد من رصيدهم الثقافي، وترتقي بذائقتهم الفنية.

ويشير الزوار إلى أن الدخول إلى المتاحف لا يتوقف عند حد الزيارة المجردة، إذ أنها تأخذ الزوار في رحلات عبر العصور والأزمنة، وتجول بهم بين مختلف الحضارات، لتنقلهم من الحيز المكاني نحو آفاق واسعة من التاريخ، وتطوف بهم بين مختلف الأزمنة، ليعودوا مفعمين بالسعادة، والشغف نحو العمل والعطاء بسعادة.

إيجابية وإلهام

وفي هذا الصدد، تقول منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف «لطالما كان الفن من أهم العناصر التي تربطنا وتجمعنا معاً، حيث يوفر الفن الطمأنينة والسعادة، ويسهم في تغيير الحياة ويوجهها بشكل إيجابي، من خلال إلهامه للناس، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي ما يساعد في تأسيس ثقافة تقوم على تقبل الآخر والانفتاح عليه، والتعامل مع الاختلافات بصورة خلّاقة، تقود إلى عالم أكثر انسجاماً وتناغماً».

وتضيف عطايا «نؤمن في هيئة الشارقة للمتاحف أن الفن والثقافة وسيلتا اتصال قوية وحيوية لرفاهيتنا، لا سيما في أوقات الأزمات، حيث تكمن قوة الفن في قدرته على تشجيع الأفراد، والارتقاء فكرياً، ورفع معنوياتهم وتوحيدهم، ولهذا السبب نسعى في الهيئة إلى ترسيخ ثوابت إمارة الشارقة وتوجهاتها في دعم جميع أشكال الفنون، البصرية، والموسيقية، والأدبية».

منصات سعادة

يرى الزائر الجزائري سفيان سي مرابط، الذي يزور متحف الشارقة للفنون مصطحباً زوجته وطفلته، أن الأعمال التي تستعرضها المتاحف، تمتاز بالروعة والجمال، مما يؤثر في مشاعر ومخيلة الزائر، حيث يدخل حاملاً ضغوط الحياة بمختلف تفاصيلها، ليخرج من المتحف بروح متجددة، وشغف نحو الحياة، وتقدير للإبداعات التي يقدمها الفنانون، نظراً لأثرها الذي يخلد في ذاكرة الناس وقلوبهم، كالأعمال الإبداعية التي يستعرضها متحف الشارقة للفنون، للتشكيلية الجزائرية الراحلة باية محيي الدين.

ويؤكد مرابط أن زيارة المتاحف في عمومها تثري الأفراد، وتعزز رصيدهم المعرفي، وتسهم في اطلاعهم على التراث الوطني، وتستعرض أمامهم العديد من الحقب الزمنية المختلفة، والحضارات المتلاحقة، كما تحدث تأثيراً مباشراً في الشخص من خلال خلق حالة من التفكير الإيجابي، وبالتالي تشجيعه على حب الفنون بمختلف إبداعاتها، والتاريخ بشتى حقبه وحضاراته.

ويقول الزائر البريطاني دانيال أندرسون «من الرائع زيارة الأماكن التي تطلق العنان لمخيلة الإنسان، حيث تدخل المتحف دون أي توقعات ولكنك تخرج منه أكثر سعادة، وبحصيلة معرفية أوسع، وخيال أكثر نشاطاً»، مضيفاً أن زوجته وابنته ذات الأعوام الخمسة سعدتا بزيارة متحف الشارقة للفنون، حيث اللوحات الفنية الإبداعية، والمقتنيات التي تجذب الزوار بتنوعها وألوانها.

وتتفق السائحة الليتوانية يواربيه مع سابقيها من الزوار حيث تقول: تتيح لك الفضاءات المتحفية أن تنسى كل شيء، وتمكّنك من الدخول إلى عالم آخر مليء بالألوان والعواطف التي تختلف عن تلك التي نراها في حياتنا المعتادة، وهذا ما يجعل الزائر سعيداً، حيث يتناسى المشاكل والهموم اليومية، ويمتزج مع الحضارات والثقافات والإبداعات، التي تساعده على رؤية العالم وفق منظور آخر، ونطاق أوسع، ووعي مختلف.

ويؤكد الزائر اليوناني باسيل ميبراكاش أهمية الألوان في حياته الشخصية، معللاً ذلك بغيابها عن الحياة اليومية الزاخرة بالمشاغل والتفاصيل، التي تعزل الإنسان في أغلب الأحيان عن عوالم الفن، مما يعزز من أهمية زيارة المتاحف والعودة إلى الحضارات القديمة، والتعرف إليها عن قرب، ضمن أجواء من الهدوء والسكينة، ورفد الذائقة الفنية، والذاكرة البصرية بما تستعرضه المتاحف من فنون وأعمال رائعة، تؤثر في النفس البشرية، وتمنحها شعوراً بالسعادة والاطمئنان، وتجمع مختلف الجنسيات والثقافات أمام إحدى اللوحات، معتبراً الفن أحد أبرز أدوات لغة الحوار التي تؤلّف القلوب، وتوحّد الشعوب تجاه الإبداع بجمالياته المختلفة.



