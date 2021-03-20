إرساء عقد تشغيل وصيانة «مترو» و«ترام» دبي على تحالف فرنسي - ياباني بقيمة 542 مليون درهم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فوز تحالف فرنسي ياباني يضم ثلاث شركات، هي شركة كيوليس Keolis وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة Mitsubishi Heavy Industries Engineering وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن Mitsubishi Corporation بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي لمدة 15 سنة بواقع 9 سنوات أساسية و 6 سنوات قابلة للتجديد بقيمة 542 مليون درهم سنوياً تقريباً، وذلك بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة شاركت فيها أربعة تحالفات وشركات عالمية متخصصة في تشغيل وصيانة القطارات، وبعد تحليل العروض المقدمة تم ترسية العقد على التحالف الفرنسي الياباني لتقديمه أفضل العروض الفنية والمالية.

وقع العقد عن جانب الهيئة معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة، وعن التحالف ماري انج ديبون الرئيسة التنفيذية لمجموعة كيوليس، وأكي هيكو نوزاكا مدير الاستثمار والخدمات في شركة ميتسوبيتشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وتورو كيمورا نائب مدير عام البنية التحتية للمواصلات.

وسيتولى التحالف عملية تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل على أن تسبقها فترة تحضيرية تتم فيها عملية تسليم الأصول والأنظمة من المشغل الحالي إلى المشغل الجديد لضمان التشغيل الآمن لمترو وترام دبي فور الاستلام الرسمي للمهام.

وقال الطاير: يوفر التحالف بموجب العقد خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر وكذلك «مسار 2020» إضافة إلى خدمات تشغيل ترام دبي وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام شاملاً القطارات ومراكز التحكم والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عالٍ ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو والترام.

وأضاف: يشمل العقد أيضاً تشغيل وصيانة أنظمة التشغيل الآلية للمترو وأنظمة التعرفة الخاصة بتحصيل الإيرادات من خلال بيع وتعبئة بطاقات «نول» في محطات المترو، إضافة إلى توفير وظائف قيادية وفنية وإدارية للمواطنين وتدريبهم بما يتناسب مع بيئة العمل، «مؤكداً حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية ونقل الخبرات العالمية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات الذي يعد من المجالات الجديدة في المنطقة».

من جانبها قالت ماري آنج ديبون الرئيسة التنفيذية لمجموعة كيوليس: «نتشرف باختيارنا جنباً إلى جنب مع شركتي ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وميتسوبيشي كوربوريشن من قبل هيئة الطرق والمواصلات لتشغيل وصيانة نظام المترو المتطور من دون سائق في دبي، وتشغيل ترام دبي الذي يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط من دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة».. مؤكدة اعتزاز شركة كيوليس بخبرتها الواسعة في إدارة شبكات المترو والترام الآلية.

وأضاقت: بصفتنا مشغلاً متعدد الوسائط يعمل عن كثب مع 300 هيئة نقل عام كل يوم لضمان حلول تنقل آمنة وموثوقة ومركزة على خدمة الركاب نتطلع إلى إقامة شراكة تعاونية مع هيئة الطرق والمواصلات لتجسيد رؤيتها المتمثلة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

ويبلغ إجمالي طول الشبكة الحديدية لمترو وترام دبي قرابة 100 كيلومتر منها 90 كيلومتراً طول الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020 و10.6 كيلومتر طول مسار ترام دبي، ويبلغ إجمالي عدد المحطات 64 محطة منها 53 محطة للمترو و11 محطة للترام.

ويبلغ عدد قطارات مترو دبي 129 قطاراً، فيما يبلغ عدد قطارات ترام دبي 11 قطاراً، ويقدر عدد مستخدمي مترو وترام دبي بنحو 210 ملايين راكب سنوياً.



