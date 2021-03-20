محمد بن راشد: الأمهات مصدر الحياة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت جميع الأمهات بمناسبة يوم الأم، مشيراً سموه إلى أن الأمهات هن مصدر الحياة.

وقال سموه في حسابه على تويتر :" إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ".