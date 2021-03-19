الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى "القمر المتحدة" ضمن جهود مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار كوفيد- 19.

وقال سعيد محمد سعيد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة: "شهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، بدعم من قيادتي البلدين، ويأتي ذلك استناداً إلى أسس من التفاهم والتنسيق المشترك، وفي إطار المزيد من التعاون لتجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين".

وأضاف أن جمهورية القمر المتحدة تعد من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمكافحة كوفيد- 19. فخلال شهر مايو الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 5 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعم جهودهم في مواجهة كوفيد- 19 .

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1798 طناً من المساعدات لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.8 مليون من العاملين في المجال الطبي.