تعرف على طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، بإذن الله، صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية مساءً / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي عن حالة الطقس، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:08 والمد الثاني عند 04:44 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 14:41 والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.