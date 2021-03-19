«الصحة»: 7,124,146 جرعة من لقاح كورونا قدمت حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 143,680 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,124,146 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 72.03 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.