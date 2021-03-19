رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون فخامة سامية حسن بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة سامية حسن وذلك بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين لفخامة سامية حسن.