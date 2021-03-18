المري يطلع على جهود الفرق الشبابية في «التحديث»

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، على الجهود التي بذلتها فرق العمل الشبابية المُكلفة بإعداد مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، وذلك خلال اجتماع عقده معاليه مع الشباب في مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي.

وكان معالي الفريق المري قد استمع من فرق العمل المكونة من مجلس القيادات الشابة، والتي عملت بالتعاون والتنسيق مع قطاع التميز والريادة على مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، إلى شرح مُفصل حول الجهود والمراحل كافة التي عملوا على تنفيذها في مشروع التحديث الشامل.

واطلع معاليه على جهود فريق «التنافسية والنظرة العالمية» الذي عمل على مدار أكثر من 168 ساعة وعقد 14 اجتماعاً لمقارنة تقارير التنافسية العالمية، كما اطلع على استراتيجيات مؤسسة أمنية عالمية، وعلى جهود فريق عمل «الدراسات والبحوث» والذي ضم 13 عضواً ونفذ 720 ساعة عمل وعقد 25 اجتماعاً، ما أدى إلى الوصول إلى 32 توصية لمشروع التحديث الاستراتيجي.

كما اطلع معالي الفريق المري على جهود فريق عمل «الهياكل الأمنية» الذي عقد مقارنات مرجعية مع أجهزة شرطية، وعقد العديد من الاجتماعات ضمن أكثر من 120 ساعة عمل، إلى جانب الاستماع لشرح حول جهود فريقي عمل «حصر آراء ومتطلبات المعنيين الداخليين من موظفي شرطة دبي»، و«حصر آراء ومتطلبات المعنيين الخارجيين»، والاجتماعات والتوصيات التي توصل إليها الفريقان، وعدد مهام النزول الميداني وساعات العمل والجلسات التي عقداها.

كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود «فريق السياسات والقوانين» والذي عمل على مواكبة التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، من خلال دراسة العديد من السياسات والقوانين ذات الصلة بمهام وعمليات شرطة دبي المُختلفة، وعقد مقارنات محلية ودولية، إلى جانب الاستماع إلى نتائج جهود فريق عمل «المختبرات الاستراتيجية»، والذي عمل على تنفيذ مختبرات ناقشت 30 موضوعاً تحت عنوان «شباب اليوم صناع 2071»، وأدت إلى إفراز العديد من التوصيات والمُقترحات.