وفد سعودي يبحث التعاون مع «حمدان التعليمية»

دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للمؤسسة، أمس، وفداً برئاسة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعضوية الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، والمهندس علي بن حسن الغبيشي، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ مشروع التقنين الإلكتروني لمقياس حمدان للموهبة.

وعقد الجانبان لقاء حضره الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس الأمناء المستشار الفني للمؤسسة، والدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار، تم فيه استعراض خطط وآليات تنفيذ المشروع حسب التفاهم الثنائي بشأن توظيف منصة الهيئة في تطبيق اختبارات اكتشاف الطلبة الموهوبين. كما بحث الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات المشتركة التي من شأنها تطوير تربية الموهوبين في البلدين الشقيقين.