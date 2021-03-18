الإمارات تشارك في اجتماع قادة الشرطة العرب بتونس

أبوظبي (وام)

شاركت الإمارات في المؤتمر الافتراضي لقادة الشرطة والأمن العرب بدورته الـ 44 الذي عقد أمس في الجمهورية التونسية، ونظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة واسعة من قادة الشرطة والأمن من مختلف الدول العربية.

ترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، واستعراض تجارب أمنية متميزة قدمتها عدد من الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي، ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها. وناقش المجتمعون آلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة، ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وآراء الدول الأعضاء في تعزيز ودعم تفعيل المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب.

كما ناقشوا نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة التصور المُعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء في نطاق الأمانة العامة، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة، خلال عامي 2020 و 2021، فيما اطلع المجتمعون على تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020. وفي ختام المؤتمر تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تدعم تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية، والموافقة على آلية لتبادل الزيارات والخبرات والتجارب المتميزة والاستفادة منها وتسخيرها في مواجهة الجريمة والحد منها، وتمت الموافقة على إعداد صياغة التصور المُعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء في نطاق الأمانة العامة.