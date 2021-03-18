«الداخلية» وشرطة عجمان تبحثان الاستعدادات لـ«إكسبو»

عجمان (وام)

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اللجنة التسويقية لزيارات إكسبو على مستوى وزارة الداخلية، برئاسة اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي. وقدم العبيدلي شرحاً مفصلاً حول إكسبو 2020 ، مشيرا إلى أن سيشهد عرضاً لأهم الإبتكارات والإنجازات في كافة المجالات. واستعرض الخطة التسويقية لزيارة منتسبي القيادة للمعرض، مؤكداً أهمية مشاركة القيادات الشرطية وجميع الجهات على مستوى الدولة في هذا الحدث لإنجاحه كونه الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مضيفا أن إنجاز إكسبو يشرفنا جميعاً، ويجسد بشكل حقيقي رؤية قيادتنا وتطلعات دولة الإمارات إلى مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على العالم.

وأكد النعيمي أن القيادة العامة لشرطة عجمان ستكون داعماً أساسياً لخطة وزارة الداخلية لإخراج هذا الحدث في أبهى صورة ،وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته. وأضاف أن مشاركة شرطة عجمان في هذا الحدث الضخم شرف وواجب وطني متسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تحمل لواء الإمارات عالياً أمام العالم.