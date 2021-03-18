الإمارات تشارك في مؤتمر السلامة بالولايات المتحدة

أبوظبي (وام)

شاركت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في المؤتمر الافتراضي السنوي للسلامة 2021 بالولايات المتحدة الأميركية، والذي عقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي كأول جهة عربية تشارك في هذا المؤتمر إلى جانب ألف مشارك من ممثلي القيادات في قطاعات الإطفاء بالولايات المتحدة الأميركية، وجهات تطويرية وخبراء في الدفاع المدني من مختلف دول العالم.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، إن مشاركة الدفاع المدني في هذا المؤتمر، تأتي توافقاً مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وحرصاً من القيادة العامة للدفاع المدني على تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع المدني والسلامة والحماية المدنية.

وقدم الرائد حميد آل علي مدير إدارة شؤون السلامة العامة والتدخل السريع في القيادة العامة للدفاع المدني ورقة عمل بعنوان «تجربة التميز في مراكز الإطفاء بدولة الإمارات»، ألقى فيها الضوء على دور الدفاع المدني المتميز وتجربته الفريدة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية في الدولة، كما عرض تجربة الدفاع المدني الإماراتي كنموذج ناجح في تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الحماية والوقاية والسلامة حتى أصبح مثالاً يحتذى به على مستوى العالم.