«مرافق الوطني» تناقش «تنظيم اتحاد الملاك»

دبي (الاتحاد)

تابعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، ومشاركة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، واتحاد ملاك حي الرقايب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، وممثلين عن اتحاد ملاك حي الرقايب الذين عرضوا تجربتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجههم وسبل حلها.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع أيضاً على المواد التي استحدثتها والتعديلات التي أجرتها على مشروع القانون والتي تمت مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث تم تبادل الآراء حول تلك التعديلات والتعرف على جهود الوزارة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه اتحاد الملاك.