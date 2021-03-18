«الصداقة الإماراتية البولندية» تجتمع افتراضياً

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البولندية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الافتراضي الأول مع برلمان جمهورية بولندا، برئاسة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة ومشاركة أعضائها ميره سلطان السويدي نائبة رئيسة اللجنة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزه محمد العامري، وحضرها من الأمانة العامة للمجلس عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وعبرت سارة محمد فلكناز رئيس لجنة الصداقة الإماراتية البولندية عن رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العلاقات الإماراتية البولندية على المستوى البرلماني، من خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلمانية تساهم في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات، وتطرقت لمشاركة بولندا في إكسبو 2020، مشيرة إلى أن جناح بولندا يمثل موضوع «التنقل» في صورة حوار ثقافي وصادرات تجارية وتفاعل اجتماعي، ويجسد صلات بولندا المتنوعة مع دول العالم المختلفة ومنها دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي خلال اللقاء الافتراضي «إننا نواجه ذات التحديات والفرص، وبإمكاننا صناعة العديد من الفرص بين الطرفين من خلال التعاون البرلماني»، مؤكداً توفر العديد من التشريعات التي تدعم قيم التسامح والتعايش في مجتمع دولة الإمارات، والتي يعيش على أرضها بتجانس أكثر من 200 جنسية مختلفة، منوهاً أن الاتفاق الإبراهيمي الذي وقعته دولة الإمارات مع إسرائيل من شأنه خلق خطاب جديد للسلام والتسامح والتعايش في منطقة الشرق الأوسط.