«دستورية الوطني» تعتمد تقرير تطوير المحاماة

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وواصلت دراسة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.

وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقرير توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي تمت مناقشته في الجلسة السابعة للمجلس التي عقدت بتاريخ 16 فبراير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور وزير العدل، حيث تمت إحالة التوصيات للجنة لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء في الجلسة.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مخرجات الحلقة النقاشية التي عقدتها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري الأسبوع الماضي، وستتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم مع ممثلي الحكومة، وأشار أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.