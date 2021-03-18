«العالمي للتسامح» يزور شمال مقدونيا

سكوبيه (وام)

بحث معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام خلال لقائه في العاصمة سكوبيه الحاج شاكر فتاي، رئيس اتحاد المجتمع الإسلامي رئيس العلماء المسلمين في مقدونيا الشمالية، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال نشر قيم التسامح والسلام في المنطقة والعالم، وذلك في ضوء اتفاقية التعاون والعمل المشترك الموقعة بين الجانبين.

وأشاد الحاج فتاي، خلال استقباله معالي الجروان، بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز قيم التسامح حول العالم، وثمّن الدور الرائد والقيادي الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال التسامح والسلام، ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.

حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان دكتور فاضل زنجيلي عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والدكتور زوران اليفسكي مستشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.