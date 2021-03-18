«رأس الخيمة للقرآن» تطلق «القراءة المبدعة»

رأس الخيمة (وام)

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ضمن مشروع التحفيظ المستمر في دورتها لـ24 مسابقة إلكترونية لدارسيها بعنوان «القراءة المبدعة»، تماشياً مع خطة المؤسسة في مواكبة شهر القراءة.

وأشار أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة إلى أن إقامة مثل هذه المسابقات تأتي لغرس روح الإبداع والتحفيز لدى الطلبة الدارسين، وتنمية مهارات اللغة العربية والتعبير الكتابي لديهم، وانسجاماً مع فعاليات شهر القراءة.

وبدوره، أوضح عبد الرحمن مجداد المشرف العام على التعليم عن بُعد، أن إطلاق هذه المسابقة الإلكترونية يأتي ضمن برامج وأنشطة المؤسسة التي تهدف إلى مواكبة الفعاليات المجتمعية، وتوفير بيئة جاذبة للدارسين عبر الأنشطة التفاعلية الإبداعية، التي تنمي فيهم قيم الإبداع والابتكار.