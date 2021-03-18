«تريندز» يناقش تعزيز التعاون مع «البحوث الأرمني»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الدكتور ليونيد نرسيسيان رئيس معهد البحوث والتطوير الأرمني مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وبحث مع مدير عام المركز أحمد محمد الأستاد سبل تعزيز التعاون العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الأستاد نبذة تعريفية لرئيس معهد البحوث والتطوير الأرمني عن أنشطة مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومجالات اهتمامه الرئيسة وخططه المستقبلية والأولويات التي سيركز عليها خلال العام الجاري 2021. مؤكداً حرص المركز على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع أهم مراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم، والتعاون معها من أجل تنظيم الفعاليات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد الدكتور ليونيد نرسيسيان بمركز «تريندز» وبمخرجاته البحثية والعلمية المختلفة التي تتناول كافة التطورات الإقليمية والدولية في المجالات كافة. كما أثنى على الإصدارات العلمية «لتريندز»، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بما حققه مركز «تريندز» من إنجازات بحثية، مشيراً إلى أنه يحرص على متابعة الفعاليات التي يعقدها المركز، والتي تتناول التطورات الإقليمية والعالمية من خلال نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين. كما أبدى إعجابه بالموقع الإلكتروني لمركز تريندز وما يحتويه من إصدارات وأوراق بحثية تنشر عليه، معتبراً أنه يمثل نافذة علمية ذات طابع عالمي تضم نخبة من أبرز الكُتّاب والباحثين والخبراء في العالم في مختلف القضايا، السياسية والأمنية والاقتصادية والاستراتيجية والتكنولوجية.