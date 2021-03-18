«صندوق الزكاة» يحتفي باليوم العالمي للسعادة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق الزكاة في فعالية اليوم العالمي للسعادة الذي صادف 20 مارس 2021، وهو مناسبة تحتفي فيه دولة الإمارات بإنجازاتها التي حققتها في السعادة وجودة الحياة.

وقال عبدالله المهيري أمين عام صندوق الزكاة: يعمل صندوق الزكاة على تعزيز مفهوم السعادة ليكون جزءاً من ثقافة العمل اليومية، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا بأن تكون السعادة أسلوب حياة. وإننا، ولله الحمد، نستظل تحت راية دولة الإمارات التي تحتل اليوم المراتب الأولى في مؤشر السعادة، ونموذجاً عالمياً للتسامح، وإيماناً منا بهذا الإنجاز فإننا في صندوق الزكاة اتخذنا السعادة نهجاً أساسياً وأولوية رئيسة في عملنا، وسعينا من أجل تحقيق ذلك إلى تسخير كافة الإمكانات والجهود التي تحقق السعادة وجودة الحياة، ولم يكن أن يتحقق ذلك لولا حرص قيادتنا الرشيدة التي تسعى لترسيخ مفهوم السعادة بين جميع أفراد المجتمع، وجعله ركيزة في العمل الحكومي، وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأضاف المهيري «حقق صندوق الزكاة نسبة 89% في مؤشر الإيجابية في بيئة العمل، وبنسبة 93% الولاء الوظيفي والذي يعكس مدى إيجابية الموظفين وتوافر بيئة عمل إيجابية سعيدة وداعمة للموظف».