مسؤولون: «عام الخمسين» احتفاء بمسيرة حضارية وإنسانية

أبوظبي، أم القيوين (الاتحاد، وام)

اعتبر مسؤولون «عام الخمسين» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» فرصة للتأمّل في قيم وإنجازات الماضي، تكريماً لآبائنا المؤسسين، وللاحتفاء بمسيرة حضارية وإنسانية فريدة والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عاماً المقبلة، وعلامة فارقة في مسيرة الريادة التي تشهدها الدولة في ظل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» يمثل فرصة للتأمّل في قيم وإنجازات الماضي، تكريماً لآبائنا المؤسسين، وللاحتفاء بمسيرة حضارية وإنسانية فريدة والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عاماً المقبلة. وأضاف معاليه أن ما حققته الإمارات، خلال الخمسين عاماً الماضية، جاء نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في اتباع نهج التميز والإبداع في مختلف المجالات الحيوية، والاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة رئيسة لمواصلة مسيرة بناء المستقبل والتنمية والازدهار.

وأكد معاليه الالتزام بمواصلة العمل لتعزيز مسيرة الريادة والنجاح، والمساهمة في بناء المستقبل المشرق للدولة، لتصبح دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في التقدم والازدهار والريادة في جميع المجالات، وتكون في صدارة دول العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

السعادة

أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن توفير السعادة والرفاهية للمواطنين، وكل من يقيم في دولة الإمارات أو تطأ قدماه أرضها، يعد نهجاً أصيلاً لدى القادة، بل ركيزة أساسية قامت عليها دولة الاتحاد قبل عشرات السنين.

وقال: لنا أن نفخر جميعاً كأبناء وبنات لهذا الوطن الغالي، بالمكانة الدولية التي حققتها الدولة، والمراكز التي وصلت إليها في هذا المجال، ومنها الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات السعادة لستة أعوام متتالية حسب تقرير السعادة العالمي الصادر العام الماضي 2020، متفوقة بذلك على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة حول العالم بشهادة الأمم المتحدة، ما يدلل على إخلاص القيادة المتفاني لشعبها، وقدرتها المتناهية على إدارة الموارد المثلى لمصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: نستلهم من هذه الرؤية نهجنا في تحقيق السعادة والارتقاء بجودة الحياة لمتعاملينا وموظفينا على حدٍ سواء، فأدرجنا إسعاد المتعاملين وإسعاد الموظفين قيمنا، وبناءً على هذه القيم وغيرها من القيم الأساسية كالمهنية العالية والعمل بروح الفريق الواحد، نباشر أعمالنا ونطلق مشروعاتنا ومبادراتنا، واضعين نصب أعيننا تحقيق سعادة المتعامل، من خلال توفير وقته وجهده وتقديم خدمتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

نقطة التقاء

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين» يمثل علامة فارقة في مسيرة الريادة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة. وأضاف أن «عام الخمسين» يشكل نقطة التقاء يحتفي خلالها أبناء الإمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة بخمسة عقود من الإنجازات المتواصلة والعلامات المضيئة في تاريخ الاتحاد، ويرسمون معالم المستقبل المشرق لعقود خمسة قادمة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وأكد العزم على المضي قدماً في مسيرة البناء والتطوير والإنجاز وفق الرؤية الاستشرافية التي وضعها الآباء المؤسسون، ورعتها قيادتنا الرشيدة. كما سنواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للنمو والابتكار والإنجازات الحضارية، لتكون إماراتنا الحبيبة أفضل دول العالم.