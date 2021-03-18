19 ورشة وجلسة افتراضية في «سلامة الطفل» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال الشهر الماضي، 19 فعالية ركزت على الجوانب التوعوية، وتوزعت بين ورش عمل وجلسات افتراضية، أقيمت عن بُعد، عبر وسائل الاتصال المرئي، واستهدفت أكثر من 2800 من الأطفال واليافعين وأولياء الأمور والمختصين.

وشملت الفعاليات إقامة 11 ورشة عمل موجهة للأطفال واليافعين، و8 ورش استهدفت أولياء الأمور، عالجت موضوعات مختلفة، من بينها الأمن والتنمر الإلكتروني، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت الآمن، والذي تقام فعالياته في فبراير من كل عام، وفي هذا الإطار قدّم الطالب راشد الكتبي، أحد أعضاء مبادرة سفراء الأمن الإلكتروني التي أطلقتها الإدارة، ورشتين حول الأمن الإلكتروني بلغة الإشارة، استهدفت الأطفال والشباب بمدرسة الأمل للصم.

ونظمت إدارة سلامة الطفل ورشاً توعوية حول مقاعد الأطفال في السيارات، ضمن فعاليات مبادرة «احمنا بالتزامك» التي أطلقتها عام 2017، وتناولت سلامة الأطفال في المركبات، ورفع الوعي بقانون المرور الاتحادي الذي يلزم السائقين والركاب باستخدام أحزمة الأمان، ومقاعد السيارات للأطفال.

وبالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عقدت الإدارة ورش عمل حول سبل وقاية الأطفال من الإساءة، والإرشادات التي تعين الصغار على حماية أنفسهم، وشمل هذا المحور إقامة ورشتين لفئة الأطفال واليافعين، بعنوان «متى وكيف تقول لا»، وورشة أخرى موجهة لأولياء الأمور بعنوان «بالوعي.. نحمي أطفالنا من الإساءة».

وتضمن جدول أنشطة فبراير كذلك تنظيم عدد من الجلسات القرائية لسلسلة قصص إدارة سلامة الطفل التوعوية الموجهة لفئة رياض الأطفال، ومن عناوين القصص التي قدمت في الجلسات: «نزهة في السوق» و«جدتي الشجرة» و«مسعود البطل»، وتناولت القصص مواقف متنوعة لشخصيات مختلفة تدور حول حقوق الطفل، والتوعية لتلافي ضياع الأطفال في الأماكن المزدحمة، وحمايتهم من خلال اتباع إجراءات السلامة في المنزل.